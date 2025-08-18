PIB de Chile crece 3,1% en segundo trimestre de 2025, impulsado por inversiones
El Producto Interno Bruto de Chile (PIB) creció 3,1% en el segundo trimestre respecto del mismo...
- 1 minuto de lectura'
El Producto Interno Bruto de Chile (PIB) creció 3,1% en el segundo trimestre respecto del mismo período del año anterior, gracias al aumento de las inversiones y un mayor dinamismo del comercio y la minería, informó el lunes el Banco Central.
El PIB del segundo trimestre de 2025 se ubicó por encima del 2,9% que había estimado el mercado.
"Este resultado fue coherente con una mayor demanda interna, donde destacó la contribución de la inversión", sostuvo el ente emisor.
Entre abril y junio impactaron sobre el desempeño del PIB un mayor dinamismo de las actividades de servicios personales, comercio, minería e industria manufacturera, agregó el Banco Central.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, celebró las cifras.
"Se ha ido consolidando un ritmo de crecimiento superior al que muchos habían estimado", dijo el ministro a la prensa.
"Tenemos cifras sustantivas de crecimiento para la pesca, la agricultura, la industria manufacturera, el turismo, el comercio y la minería", agregó.
El año pasado, el PIB chileno creció 2,6%. En 2022 la expansión fue de 2,8%.
Para 2025, el Banco Central proyecta un incremento del Producto Interno Bruto de entre un 2% y 2,75%, y prevé que el año termine con la inflación en 3,7%.
