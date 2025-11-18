PIB de Chile crece menos de lo esperado en tercer trimestre afectado por la minería
El Producto Interno Bruto de Chile (PIB) creció 1,6% en el tercer trimestre respecto del mismo período del año pasado, menos de lo esperado, afectado por un retroceso de la actividad...
El Producto Interno Bruto de Chile (PIB) creció 1,6% en el tercer trimestre respecto del mismo período del año pasado, menos de lo esperado, afectado por un retroceso de la actividad minera, informó el martes el Banco Central.
En ese trimestre se produjo el mortal accidente en una mina de cobre de la estatal Codelco, que paralizó sus operaciones por una semana desde el 31 de julio.
El mercado estimaba un crecimiento del PIB de 1,8% para el tercer trimestre. La expansión lograda se explicó por el aumento de la demanda interna, que presentó una variación de 5,8%, impulsada por la inversión y el consumo, sostuvo el ente emisor.
