PIB de Colombia crecería menos en 2026, inflación aún no es angustiante: codirectora Banco Central Laura Moisá

Por Nelson Bocanegra

BOGOTÁ, 4 mar (Reuters) - La economía de Colombia se expandiría este año entre un 2% y 2,5%, en medio de riesgos de desaceleración del crecimiento basado en la producción del país en el actual ciclo monetario alcista, consideró la codirectora del Banco Central de Colombia Laura Moisá, en una entrevista con Reuters.

La estimación de Moisá es inferior al pronóstico del equipo técnico del Banco Central, de 2,6%. La economía colombiana creció el año pasado un 2,6%.

Para Moisá, se deben medir las consecuencias de subir la tasa de interés en la magnitud como lo hizo el Banco Central a finales de enero, en 100 puntos base a un 10,25%, muy por encima de lo esperado por el mercado.

"Para mí fue mucho", dijo Moisá en una entrevista telefónica con Reuters el martes en la tarde.

La decisión de enero contó con el voto de cuatro de los siete miembros del directorio del organismo, mientras dos se inclinaron por un recorte de 50 puntos básicos y uno por mantenerla estable. El voto de los integrantes de la junta tradicionalmente no es público.

Según la mediana de un reciente sondeo de Reuters, el Banco Central incrementaría en 100 puntos base la tasa referencial a 11,25% el 31 de marzo.

"Esa es mi gran preocupación, parar hoy, frenar hoy la respuesta productiva de las empresas puede ser un gran riesgo para el 2026", afirmó al explicar que movimientos fuertes de las tasas de interés retrasan las decisiones de inversión de personas y empresas.

Moisá destacó que las expectativas inflacionarias no se han desanclado demasiado.

"No es una situación todavía angustiante, pero sí es importante que no demos un salto muy rápido a presiones inflacionarias más fuertes", dijo.

"Hay muchos choques hoy que son de oferta que están generando presiones en la inflación y (...) no van a ser resueltos con un aumento de la tasa de interés", explicó, al poner como ejemplo los precios de los alimentos.

Colombia reportó en 2025 una inflación de 5,1%, completando cinco años consecutivos sin cumplir la meta puntual de largo plazo del Banco Central de 3%.

Moisá consideró que se debe abrir la discusión de imponer en el futuro una meta de inflación más flexible como el caso de Brasil, aunque descartó que se haga a corto plazo.

La economista, que ingresó al banco en febrero del año pasado, aspira a que la evolución de la inflación permita que el banco emisor no sea tan duro en materia de incremento de la tasa de interés.

"El Banco se está proponiendo un choque corto, rápido y fuerte para que empiecen las expectativas a integrarse un poco más hacia la credibilidad, hacia la meta y creo que ese va a ser el debate de la próxima (reunión de la) junta", concluyó. (Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)