PIB de EEUU del cuarto trimestre podría ser negativo si se prolonga cierre Gobierno: asesor económico Casa Blanca

WASHINGTON, 9 nov (Reuters) - El crecimiento económico de Estados Unidos en el cuarto trimestre podría ser negativo si se prolonga el cierre del Gobierno federal, dijo el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, en una entrevista emitida el domingo.

Hassett, en declaraciones al programa de la CBS "Face the Nation", señaló que la escasez de controladores aéreos estaba provocando importantes retrasos en los viajes en vísperas de la festividad de Acción de Gracias.

"La época de Acción de Gracias es una de las épocas de mayor actividad del año para la economía... y si la gente no viaja en ese momento, entonces realmente podríamos estar ante un trimestre negativo para el cuarto trimestre", dijo. (Reporte de Nathan Layne; Escrito por David Ljunggren; Editado en Español por Manuel Farías)