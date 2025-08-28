PIB de EEUU sube un 3,3% en el segundo trimestre, mejor de lo previsto
- 1 minuto de lectura'
Por Lynx Insight Service
* El producto interior bruto de Estados Unidos subió un 3,3% en términos intertrimestrales en el segundo trimestre, según la segunda estimación del PBI publicada el jueves por el Departamento de Comercio.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 3,1%.
* El dato de la primera estimación había mostrado un crecimiento del 3,0%.
* Por su parte, el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE), utilizado como una de las referencias para medir la inflación, subió un 2,5%.
* El dato provisional del PCE subyacente para el segundo trimestre había mostrado una variación del 2,5%.
* Los economistas del sondeo preveían que el PCE subyacente subiría un 2,6% en el segundo trimestre.
* Por último el deflactor del PBI —otro índice de precios, en este caso usado para conocer la parte del crecimiento de una economía que se debe al aumento de precios— subió un 2,0% en el mismo periodo.
* La estimación inicial del deflactor del PBI había mostrado un nivel del 2,0%.
* Un sondeo de Reuters apuntaba a que el deflactor subiría un 2,0% en el segundo trimestre.
Otras noticias de Estados Unidos
- 1
Lemóniz, la central nuclear que España construyó hace más de cuatro décadas pero nunca usó y con la que no sabe qué hacer
- 2
Arrestaron a la madre de la bailarina Ayelén Paleo por el delito de trata de personas
- 3
Carlos Alcaraz avanzó a la tercera ronda del US Open: la emulación a Del Potro y el peculiar motivo por el que le pidió perdón al público
- 4
Lionel Messi: otro golazo en pared con Jordi Alba, una calesita en el área e Inter Miami finalista