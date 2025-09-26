PIB de España supera las previsiones con un crecimiento del 0,8% en el segundo trimestre

Por Lynx Insight Service

* El Instituto Nacional de Estadística (INE) dijo que el Producto Interior Bruto (PIB) de España creció un 0,8% en el segundo trimestre en comparación con los tres meses anteriores, una cifra mejor de lo previsto por los analistas, según los datos revisados publicados el viernes.

* En la estimación inicial para el trimestre, el INE había calculado una variación del +0,7%, la misma cifra que preveían para la cifra revisada los analistas consultados por Reuters en un sondeo.

* En términos interanuales, la economía creció un 3,1%, por encima de una estimación provisional del 2,8%.

* Reuters había previsto una variación interanual del 2,8%.