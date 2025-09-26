LA NACION

PIB de España supera las previsiones con un crecimiento del 0,8% en el segundo trimestre

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
PIB de España supera las previsiones con un crecimiento del 0,8% en el segundo trimestre
PIB de España supera las previsiones con un crecimiento del 0,8% en el segundo trimestreEduardo Parra - Europa Press - Eduardo Parra - Europa Press

Por Lynx Insight Service

* El Instituto Nacional de Estadística (INE) dijo que el Producto Interior Bruto (PIB) de España creció un 0,8% en el segundo trimestre en comparación con los tres meses anteriores, una cifra mejor de lo previsto por los analistas, según los datos revisados publicados el viernes.

* En la estimación inicial para el trimestre, el INE había calculado una variación del +0,7%, la misma cifra que preveían para la cifra revisada los analistas consultados por Reuters en un sondeo.

* En términos interanuales, la economía creció un 3,1%, por encima de una estimación provisional del 2,8%.

* Reuters había previsto una variación interanual del 2,8%.

LA NACION
Más leídas
  1. El mensaje del jefe narco que transmitió en vivo las torturas a las tres jóvenes de La Matanza
    1

    “Así le va a quien me roba”: el mensaje del jefe narco que transmitió en vivo las torturas a las tres jóvenes de La Matanza

  2. Volvieron a subir las retenciones y el mercado se hundió
    2

    “Realmente poco”: volvieron a subir las retenciones y el mercado se hundió

  3. Tras su giro discursivo, Trump parece querer lavarse las manos de la guerra en Ucrania
    3

    Tras su giro discursivo, Trump parece querer lavarse las manos de la guerra en Ucrania

  4. Estallido de bronca e indignación en un chat de socios de la Rural
    4

    “Estafados y huérfanos”: estallido de bronca e indignación en un chat de socios de la Rural

Cargando banners ...