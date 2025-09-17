LA NACION

PIB de la Argentina sube 6,3% interanual en 2do trim 2025: Indec

BUENOS AIRES, 17 sep (Reuters) - El Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina creció un 6,3% interanual en el segundo trimestre del año, frente a un alza del 5,8% durante el trimestre previo, dijo el miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Analistas consultados por Reuters estimaban una mejora del 6,5% para el período entre abril y junio pasado, mientras que el último informe de expectativas de mercado del banco central (BCRA) arrojó una proyección estimada con avance del 4,4% interanual para 2025.

A pesar del nuevo resultado positivo del PIB, economistas y analistas recalcan que la economía afronta dificultades, destacándose actualmente caídas en sectores como el del consumo y de la industria.

Las altas tasas de interés y los desafíos estructurales que afronta el Gobierno también amenazan el crecimiento a largo plazo.

(Reporte de Jorge Otaola; Editado por Hernán Nessi)

