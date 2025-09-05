PIB de la eurozona cumple previsiones con un crecimiento del 0,1% en el segundo trimestre
Por Lynx Insight Service
5 sep (Reuters) -
* La Oficina de Estadísticas de la Unión Europea, Eurostat, dijo el viernes que el producto interior bruto (PIB) de la eurozona aumentó un 0,1% en el segundo trimestre en comparación con los tres meses previos, según unas cifras revisadas para el periodo que coincidieron con las expectativas del mercado.
* La lectura anterior para el trimestre estimaba una variación del PIB del +0,1%.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el PIB crecería un 0,1% intertrimestral en el segundo trimestre.
* Frente al mismo periodo del año anterior, la economía de la eurozona aumentó un 1,5%, por encima del dato provisional, que mostraba una variación del 1,4%.
* El sondeo de Reuters había previsto una lectura interanual del +1,4%. (Información de Patrycja Dobrowolska)
