PIB de Reino Unido crece un 0,1% en agosto

Por Lynx Insight Service

* La economía británica creció un 0,1% en agosto respecto al mes anterior, según datos oficiales publicados el jueves.

* El dato de julio había mostrado un crecimiento del 0,0%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el PBI mensual creciera un 0,1%.

* En los últimos tres meses (hasta el cierre de agosto), el producto interior bruto (PIB) de Reino Unido creció un 0,3% intertrimestral, en consonancia con lo previsto.

* El sondeo de Reuters había previsto que en la comparativa intertrimestral el PIB crecería un 0,3%.

* En comparación con el mismo trimestre del año anterior, la economía británica creció un 1,3%, después de que el dato del trimestre anterior fuera revisado al alza, de un 1,4% a un 1,5%.

* Reuters había previsto una lectura interanual del +1,3%.