PIB de Reino Unido crece un 0,4% en junio

Por Lynx Insight Service

14 ago (Reuters) -

* La economía británica creció un 0,4% en junio respecto al mes anterior, según datos oficiales publicados el jueves.

* El dato de mayo había mostrado un crecimiento del -0,1%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el PBI mensual creciera un 0,1%.

* En los últimos tres meses (hasta el cierre de junio), el producto interior bruto (PBI) de Reino Unido aumentó un 0,3% intertrimestral, por encima de lo previsto.

* El sondeo de Reuters había previsto que en la comparativa intertrimestral el PBI crecería un 0,1%.

* En comparación con el mismo trimestre del año anterior, la economía británica creció un 1,4%, después de que el dato del trimestre anterior fuera revisado al alza, de un 0,7% a un 0,9%.

* Reuters había previsto una lectura interanual del +1,1%. (Información de Paula Villalba)