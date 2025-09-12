LA NACION

PIB de Reino Unido muestra crecimiento nulo en julio

Por Lynx Insight Service

* La economía británica mostró un crecimiento nulo en julio respecto al mes anterior, según datos oficiales publicados el viernes.

* El dato de junio había mostrado un crecimiento del 0,4%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el PBI mensual se mantuviera sin cambios.

* En los últimos tres meses (hasta el cierre de julio), el producto interior bruto (PBI) de Reino Unido creció un 0,2% intertrimestral, en consonancia con lo previsto.

* El sondeo de Reuters había previsto que en la comparativa intertrimestral el PBI crecería un 0,2%.

* En comparación con el mismo trimestre del año anterior, la economía británica creció un 1,4%, después de que el dato del trimestre anterior mostrara un crecimiento del 1,4%.

* Reuters había previsto una lectura interanual del +1,5%.

