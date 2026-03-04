PIB de Venezuela crece 7,07% en cuarto trimestre de 2025: Banco Central

CARACAS, 4 mar (Reuters) - El Producto Interno Bruto de Venezuela creció 7,07% en el cuarto trimestre de 2025 comparado con el mismo período de 2024, dijo el miércoles el Banco Central en un comunicado, en el que destaca que con el resultado suman 19 trimestres continuos de crecimiento.

Según el Banco Central, la actividad petrolera creció 13,41% y la no petrolera 5,30% en el cuarto trimestre.

En el año 2025, el PIB mostró un crecimiento de 8,66%, agregó el banco en la nota divulgada en su página web.

Venezuela por años estuvo bajo un colapso económico y luego de la flexibilización de los controles económicos, como el de precios, comenzó a mostrar una leve recuperación, pero aún el país enfrenta una elevada inflación. El ente emisor no ha reportado el comportamiento del índice de precios al consumidor desde 2024, cuando el gobierno dijo que la tasa anualizada alcanzó el 48%

(Redacción Reuters)