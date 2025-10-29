PIB español crece un 0,6% intertrimestral en el tercer trimestre, en línea con lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El producto interior bruto de España creció un 0,6% intertrimestral en el tercer trimestre, en consonancia con lo previsto por el mercado, según datos provisionales publicados el miércoles por el Instituto Nacional de Estadística.

* En el segundo trimestre, el PBI de España había registrado un incremento del 0,8% frente a los tres meses previos.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el PBI crecería un 0,6% en términos intertrimestrales en el tercer trimestre.

* En la comparativa con el mismo trimestre de un año antes, la economía española creció un 2,8% tras una variación del +3,1% en el trimestre anterior, según el avance del INE.

* El sondeo de Reuters había previsto una lectura interanual del +3,0%.