PIB español crece un 0,6% intertrimestral en el tercer trimestre, en línea con lo previsto
- 1 minuto de lectura'
Por Lynx Insight Service
* El producto interior bruto de España creció un 0,6% intertrimestral en el tercer trimestre, en consonancia con lo previsto por el mercado, según datos provisionales publicados el miércoles por el Instituto Nacional de Estadística.
* En el segundo trimestre, el PBI de España había registrado un incremento del 0,8% frente a los tres meses previos.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el PBI crecería un 0,6% en términos intertrimestrales en el tercer trimestre.
* En la comparativa con el mismo trimestre de un año antes, la economía española creció un 2,8% tras una variación del +3,1% en el trimestre anterior, según el avance del INE.
* El sondeo de Reuters había previsto una lectura interanual del +3,0%.
