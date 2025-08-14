PIB eurozona cumple las previsiones con un crecimiento del 0,1% en el segundo trimestre

Por Lynx Insight Service

14 ago

* La oficina de estadísticas de la Unión Europea, Eurostat, dijo el jueves que el producto interior bruto (PIB) de los 19 países que comparten el euro subió un 0,1% en términos intertrimestrales en el segundo trimestre, según su segunda estimación del indicador.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el PIB subiría un 0,1% en el segundo trimestre.

* La estimación inicial para el trimestre era de un crecimiento del 0,1%.

* En comparación con el segundo trimestre del año anterior, el PIB de la eurozona subió un 1,4%.

* Para la comparativa interanual, la previsión de los analistas era que el PIB subiría un 1,4% en el segundo trimestre, mientras que el dato provisional también apunta a un crecimiento del 1,4%. (Información de Paula Villalba)