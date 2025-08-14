LA NACION

PIB eurozona cumple las previsiones con un crecimiento del 0,1% en el segundo trimestre

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
PIB eurozona cumple las previsiones con un crecimiento del 0,1% en el segundo trimestre
PIB eurozona cumple las previsiones con un crecimiento del 0,1% en el segundo trimestreGOVERN DE LA GENERALITAT - GOVERN DE LA GENERALITAT

Por Lynx Insight Service

14 ago (Reuters) -

* La oficina de estadísticas de la Unión Europea, Eurostat, dijo el jueves que el producto interior bruto (PIB) de los 19 países que comparten el euro subió un 0,1% en términos intertrimestrales en el segundo trimestre, según su segunda estimación del indicador.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el PIB subiría un 0,1% en el segundo trimestre.

* La estimación inicial para el trimestre era de un crecimiento del 0,1%.

* En comparación con el segundo trimestre del año anterior, el PIB de la eurozona subió un 1,4%.

* Para la comparativa interanual, la previsión de los analistas era que el PIB subiría un 1,4% en el segundo trimestre, mientras que el dato provisional también apunta a un crecimiento del 1,4%. (Información de Paula Villalba)

LA NACION
Más leídas
  1. Este es el nombre de mujer más atractivo del mundo, según la inteligencia artificial
    1

    Este es el nombre de mujer más atractivo del mundo, según la inteligencia artificial

  2. El exmarido de Julieta Prandi fue condenado a 19 años de prisión en la causa por abuso contra la modelo
    2

    El exmarido de Julieta Prandi fue condenado a 19 años de prisión en la causa por abuso contra la modelo

  3. De niño estuvo tres años desaparecido pero la difusión de su foto en una factura de teléfono puso fin al enigma
    3

    De niño estuvo tres años desaparecido pero la difusión de su foto en una factura de teléfono puso fin al enigma: “Necesito saber quién me cuidó”

  4. Horarios de los partidos de la selección argentina vs. Venezuela y Ecuador, por las Eliminatorias 2026
    4

    Horarios de los partidos de la selección argentina vs. Venezuela y Ecuador, por las Eliminatorias 2026

Cargando banners ...