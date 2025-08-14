PIB eurozona cumple las previsiones con un crecimiento del 0,1% en el segundo trimestre
- 1 minuto de lectura'
Por Lynx Insight Service
14 ago (Reuters) -
* La oficina de estadísticas de la Unión Europea, Eurostat, dijo el jueves que el producto interior bruto (PIB) de los 19 países que comparten el euro subió un 0,1% en términos intertrimestrales en el segundo trimestre, según su segunda estimación del indicador.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que el PIB subiría un 0,1% en el segundo trimestre.
* La estimación inicial para el trimestre era de un crecimiento del 0,1%.
* En comparación con el segundo trimestre del año anterior, el PIB de la eurozona subió un 1,4%.
* Para la comparativa interanual, la previsión de los analistas era que el PIB subiría un 1,4% en el segundo trimestre, mientras que el dato provisional también apunta a un crecimiento del 1,4%. (Información de Paula Villalba)
Otras noticias de Unión Europea
- 1
Este es el nombre de mujer más atractivo del mundo, según la inteligencia artificial
- 2
El exmarido de Julieta Prandi fue condenado a 19 años de prisión en la causa por abuso contra la modelo
- 3
De niño estuvo tres años desaparecido pero la difusión de su foto en una factura de teléfono puso fin al enigma: “Necesito saber quién me cuidó”
- 4
Horarios de los partidos de la selección argentina vs. Venezuela y Ecuador, por las Eliminatorias 2026