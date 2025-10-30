LA NACION

PIB eurozona supera las previsiones con un crecimiento del 0,2% en el tercer trimestre

Por Lynx Insight Service

* Eurostat, instituto oficial de estadísticas de la Unión Europea, dijo el jueves que el producto interior bruto de la eurozona aumentó un 0,2% en el tercer trimestre en comparación con el periodo precedente de tres meses, según la primera estimación para el periodo, superando las expectativas del mercado.

* Un sondeo de Reuters entre analistas pronosticaba que el PBI subiría un 0,1% intertrimestral en el tercer trimestre.

* En comparación con el mismo trimestre del año anterior, la economía de la eurozona superó las previsiones con un crecimiento del 1,3%.

* Reuters había estimado una lectura del +1,2% interanual.

