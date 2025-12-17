Pib Group se centrará en "adquisiciones muy seleccionadas" en España a partir de 2026

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) - La estrategia de M&A de Pib Group se centrará en realizar "adquisiciones muy seleccionadas" de corredurías de cara al año que viene, según ha afirmado la firma este miércoles en un comunicado. La compañía mantiene un "fuerte dinamismo" en el mercado y prevé completar nuevas adquisiciones adicionales durante el primer trimestre de 2026, como parte de su estrategia de crecimiento en la península, aplicando un "enfoque diferenciado" en cada territorio. "En España, Pib Group Iberia avanzará en un proceso de consolidación basado en adquisiciones muy seleccionadas y en la integración de equipos especializados, reforzando su posicionamiento en segmentos clave del mercado", ha afirmado la correduría. Desde 2024, la firma ha realizado 31 adquisiciones, de las cuales ha fusionado 23 entidades y ha integrado ocho unidades de negocio. Recientemente ha culminado la fusión de Blat Corredoria D'Assegurances i Reassegurances, Segurnou Correduría D'Assegurances, Juan Luis Blanco Correduría de Seguros, Manuel Torres Cortegoso Correduría Asesoría de Seguros y Alba-Vera Correduría de Seguros. "El proceso de integración nos permite ofrecer a nuestros clientes una propuesta más completa, cercana y con una mayor capacidad de respuesta en todo el territorio", ha apostillado el consejero delegado de Pib Group Iberia, Martín Navaz. Asimismo, en las últimas semanas se ha cerrado la adquisición de la correduría catalana SaludCo, especializada en seguros de salud corporativos. Entre sus principales productos destacan los seguros de salud con cuadro médico y los seguros de reembolso, ha destacado Pib Group. Asimismo, hace un par de meses también se procedió a la compra de Vitaance, especializada en retribución flexible.