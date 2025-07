Picardo asegura que el trabajo para finalizar el tratado entre Reino Unido y la UE "sigue en curso"

MADRID, 25 Jul. 2025 (Europa Press) - El Gobierno de Gibraltar ha lamentado no poder responder a las preguntas enviadas por los ciudadanos sobre el acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea antes de este viernes 25 de julio, como estaba previsto inicialmente, pero el ministro principal, Fabián Picardo, ha declarado que "el trabajo para finalizar la negociación del texto del tratado sigue en curso". La Unión Europea y Reino Unido alcanzaron en junio un acuerdo político con el que poner fin a los cinco años de limbo en que quedó Gibraltar tras el divorcio británico del bloque y que permitirá suprimir la Verja entre España y el Peñón. En un comunicado recogido por Europa Press, Gibraltar ha asegurado que no ha podido dar respuesta a las cuestiones debido "tanto al número de preguntas enviadas (más de 1000) como al hecho de que el Gobierno ha seguido participando en los debates sobre el tratado con la UE desde el 4 de julio". No obstante, ha asegurado que "mantiene su compromiso de atender las preguntas o inquietudes del público relacionadas con el acuerdo y continuará con esta labor de forma constante durante las próximas semanas, que será cuando quienes hayan enviado preguntas podrán empezar a esperar las respuestas". El Gobierno de Gibraltar estima que todos los correos electrónicos habrán recibido una contestación antes del 1 de septiembre. En este sentido, el ministro principal, Fabián Picardo, ha declarado: "Agradezco a todos aquellos que se han tomado la molestia de enviarnos sus preguntas en el formato adecuado y lamento que no hayamos podido responderles en el plazo que nos habría gustado". "Sin embargo, creo que es importante que todos los que nos han escrito reciban una respuesta significativa y por eso quiero asegurarme de que nos tomemos el tiempo extra que necesitamos para hacerlo", ha subrayado. Además, Picardo ha señalado que "el trabajo para finalizar la negociación del texto del tratado sigue en curso" y que "en las últimas semanas se ha registrado una gran actividad en este sentido, con la distribución y la revisión de gran parte del texto en un espíritu muy positivo y constructivo, lo que augura que el texto se publicará más pronto que tarde". "Todo ello ha contribuido a que no haya sido posible disponer del tiempo necesario para responder a las más de 1000 preguntas que, según me han informado, se han recibido, ni para publicar una hoja informativa o folleto con preguntas frecuentes basado en ellas", ha concluido.