Pichardo cuestiona el salto de oro de Jordan Díaz: "¿Cómo sabemos que realmente fueron 18,18 metros?"

El atleta portugués Pedro Pichardo puso en duda este miércoles el salto de 18,18 metros del español Jordan Díaz para proclamarse campeón de Europa en el torneo que se está disputando en Roma (Italia), cuestionando que fuera "realmente" esa distancia, preguntándose también "por qué la regla electrónica estaba apagada".

"Siempre he sido un atleta justo y equitativo en lo que respecta a la competición, nunca he tenido la necesidad de acudir a las redes sociales para justificar una victoria o una derrota, nunca he necesitado usar sustancias prohibidas para ganar, nunca he cambiado mis dedos de los pies para saltar más lejos, nunca engañé a nadie, ni usé influencias para ganar una competencia", comenzó escribiendo el luso en sus redes sociales.

Aunque tras esto, el portugués pidió a European Athletics, World Athletics y los jueces del Europeo de Roma "una rápida respuesta y aclaración sobre lo que pasó en el foso en el momento en el que el atleta de España hace esa gran marca", en referencia a los 18,18 metros que permitió a Jordan Díaz colgarse el oro.

En el Olímpico de Roma, Díaz, de 23 años y que hace un par de días hizo su debut con España como el mejor de entre los finalistas (17,52 metros), hizo valer una mejor marca de 18,18 para terminar primero en la final de triple salto, por delante del portugués Pedro Pichardo (17,92) y del francés Anaël-Thomas Gogois (17,38) se colgó el bronce. Aunque en su salto, la regla electrónica se apagó, algo que "no es normal" en "una competición de ese nivel".

"Para hacer una gran marca con la regla electrónica apagada, el atleta sale del arenero celebrando sin siquiera darse cuenta de dónde había aterrizado, ya que la regla ya estaba apagada, pero parece que ya sabía que me había superado incluso antes de la medición y sin tener encendida la regla electrónica...", reflexionó Pichardo dejando en el aire un posible amaño.

El portugués defendió que "sin ninguna referencia es difícil saber si fue un buen salto o no". "¡Pero él ya lo sabía! ¿Por qué se conectó en sus 17,96 metros y no en el gran salto?", denunció.

"Un minuto después de su gran salto, la regla empezó a funcionar nuevamente y casualmente fui yo el siguiente en saltar", escribió el luso acompañando sus mensajes junto a imágenes de los saltos de ambos. Minutos más tarde, el atleta español también publicó en Instagram tres emoticonos llorando.

Europa Press