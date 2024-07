15/07/2024 Fútbol.- Picsil, la empresa de material y equipación de Cross Training ficha por la agencia cofundada por Iniesta. Picsil, empresa española de material y equipación de Cross Training, ha fichado por la agencia 'Never Say Never' (NSN), cofundada por el futbolista Andrés Iniesta, para impulsar su comunicación corporativa y de marca y alcanzar nuevos mercados y expandirse de forma global, informa NSN. ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES NSN

