Pide "responsabilidad" a los partidos políticos para que salga adelante la rebaja de la jornada

MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

La organización de autónomos UPTA ha pedido este martes "responsabilidad" a los partidos políticos para que dejen atrás sus intereses partidistas y permitan que la rebaja de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales salga adelante en el Congreso, que mañana debatirá las enmiendas de totalidad presentadas por PP, Vox y Junts al proyecto de ley.

"Pedimos que este miércoles impere la responsabilidad de los diferentes partidos políticos para poder dejar atrás los discursos del pasado y situar el bienestar laboral en el centro del debate, no los intereses partidistas", ha subrayado UPTA, que defiende "con firmeza" la aprobación de la jornada de 37,5 horas.

Desde la organización se confía en que los partidos políticos "no se enroquen en posturas del pasado" y den el visto bueno a una medida que sólo supondrá trabajar 30 minutos menos al día.

UPTA señala que en España hay actualmente más de 480.000 trabajadores por cuenta propia que dan trabajo a casi un millón de trabajadores por cuenta ajena y que generan empleo en sectores de proximidad y servicios.

En muchos de estos pequeños negocios, asegura la organización, la jornada de 37,5 horas semanales ya es una realidad, sin que esto haya supuesto un problema económico ni de viabilidad para las actividades.

Según las encuestas realizadas por UPTA, los sectores de la hostelería y el comercio son los más reticentes a la reducción de la jornada laboral, ya que muchos de sus convenios colectivos "continúan anclados en modelos del siglo pasado".

Sin embargo, UPTA considera que son precisamente estos sectores los que más necesitan incorporar este cambio en sus condiciones laborales, ya que "sólo con plantillas estables podrán frenar la elevada rotación de personal y mejorar su competitividad", alega.

UPTA defiende además que la mayor productividad no es sinónimo de trabajar más horas y subraya que la digitalización y los cambios en los sistemas productivos exigen nuevas formas de organización laboral, tanto para asalariados, como para trabajadores por cuenta propia.

"Debemos cambiar la mentalidad que sostiene que ser autónomo se traduce en jornadas interminables.

La mejora de los derechos laborales no reducirá la competitividad de los autónomos empleadores; al contrario, es un modelo que debe extenderse también al trabajo por cuenta propia, con jornadas más livianas y mayor productividad", apunta la organización.

Para Eduardo Abad, presidente de UPTA, "trabajar 7 horas y media al día en lugar de ocho no es una catástrofe, sino una evolución lógica del modelo laboral".

"El mantra de vivir para trabajar es ya un discurso caduco, debemos trabajar para vivir.

Desde nuestra organización compartimos plenamente el posicionamiento de UGT y participaremos activamente de todas las actividades que se vayan a desarrollar para la consecución de la reducción de la jornada laboral", concluye Abad.