Piden a un comité de la ONU investigar las "graves violaciones" de EEUU en Minnesota

Una importante organización de defensa de las libertades civiles estadounidense pidió que un comité de la ONU investigue las "graves violaciones" del gobierno federal en Minnesota, donde se llevaron a cabo redadas migratorias

Durante semanas, miles de policías federales, entre ellos agentes armados y con pasamontañas, han multiplicado las redadas en este estado del norte de Estados Unidos para expulsar a migrantes en situación irregular, uno de los objetivos del presidente republicano Donald Trump en su segundo mandato

La muerte de dos manifestantes por disparos de agentes en enero ha desatado pánico

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) afirma haber enviado una petición urgente al Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) en la que le insta a "investigar las graves violaciones de Estados Unidos a sus obligaciones de derechos humanos" en Minnesota

La ACLU pidió al comité que responda urgentemente a la dura represión migratoria de Trump

La organización afirma que "los agentes federales han ignorado los derechos humanos básicos", apuntando especialmente "a las comunidades somalíes y latinas"

"La flagrante represión de la administración Trump en Minnesota no solo viola la Constitución, sino también las obligaciones internacionales de derechos humanos de Estados Unidos que prohíben el uso de perfiles raciales y étnicos, los asesinatos extrajudiciales y el uso ilegal de la fuerza contra manifestantes y observadores", sostiene Jamil Dakwar, directivo de ACLU, en un comunicado

El CERD, compuesto por 18 expertos independientes encargados de supervisar cómo los países implementan una convención internacional sobre la eliminación del racismo, confirmó a la AFP haber recibido la solicitud de ACLU

El Comité la evaluará antes de su próxima sesión ordinaria, que comenzará a mediados de abril, declaró una portavoz a AFP

La petición de ACLU sostiene que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen a habitantes de Minnesota en función de su raza, etnia y origen, lo cual representa "violaciones flagrantes" de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, de la cual Estados Unidos forma parte desde 1994