Piden cuatro meses de cárcel para un cazador que mató a una osa en Francia

La fiscalía francesa solicitó una pena de cuatro meses de cárcel en suspenso para un cazador de 81 años acusado de "destrucción de una especie protegida" por matar accidentalmente a una osa durante una cacería de jabalíes no autorizada en 2021.

El octogenario, que participaba junto a otros quince cazadores en esta batida en una reserva natural de los Pirineos franceses, "asumió a sabiendas el riesgo de un enfrentamiento con la osa en la reserva, que es una zona de tranquilidad" para el animal, afirmó el fiscal Olivier Mouysset ante el tribunal correccional de Foix, en el suroeste.

Preguntado por las circunstancias que le llevaron a apretar el gatillo aquel día, el hombre declaró el martes que no había tenido otra opción tras ser atacado y herido de gravedad por la osa en esta zona escarpada a 1.300 metros de altitud.

"Me agarró el muslo izquierdo, me asusté y disparé con mi rifle. Retrocedió gruñendo, me rodeó y me mordió la pantorrilla derecha, me caí, me estaba comiendo la pierna, volví a cargar el rifle y disparé. Murió cinco metros más abajo", declaró ante el tribunal.

Además de la pena en suspenso de cárcel, el fiscal pidió la prohibición de portar armas durante dos años, la suspensión durante dos años de su licencia de caza y una multa de 1.800 euros.

También reclamó suspensiones de los permisos de caza y multas para los otros quince cazadores.

El oso está en vías de extinción en los Pirineos, a pesar de un programa de recuperación de la población iniciado en los años 1990. Actualmente habría unos 80 ejemplares.

ap/chv/ab/lrb/hgs/mb