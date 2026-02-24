Piden imputar al expresidente regional de Valencia por la gestión de las letales inundaciones de 2024

La jueza que investiga las inundaciones que en 2024 dejaron 230 muertos en la región española de Valencia solicitó este martes la imputación del expresidente autonómico Carlos Mazón, quien dimitió en noviembre y que fue muy criticado por los familiares de las víctimas.

En una exposición razonada de más de 100 páginas, la magistrada de la localidad de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra considera que hay indicios de que el expresidente incurrió en "una absoluta negligencia en la coordinación y gestión de la emergencia", según indicó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en un comunicado.

La jueza instructora solicita así al TSJCV que impute a Mazón, al ser esta la instancia competente para hacerlo ya que el expresidente sigue estando aforado, al ser diputado del Parlamento regional.

Mazón fue muy cuestionado por su gestión el 29 de octubre de 2024, cuando las inundaciones provocadas por unas lluvias torrenciales caídas en el interior de la región arrasaron parte de la provincia de Valencia en una de las peores catástrofes de la historia reciente de España.

Aquel día, el entonces presidente regional pasó horas almorzando con una periodista en el reservado de un restaurante de Valencia.

Su gobierno demoró horas en mandar una alerta a los celulares de los ciudadanos avisando del peligro. Según la jueza que investiga el caso, este mensaje, enviado a las 20:11, cuando ya era demasiado tarde para muchas víctimas, fue "tardío y erróneo".

"Esa pasividad en la adopción de medidas de coordinación, la falta de interacción con los cargos autonómicos del presidente de la Generalitat, [que] ante una situación de extrema gravedad optó por recluirse en el reservado de un restaurante (...), debe calificarse como negligente y constituye un elemento decisivo en la producción del resultado mortal y lesivo", argumentó la jueza en su exposición, según el comunicado del TSJCV.

Tras resistirse por meses, Mazón terminó por renunciar al cargo el pasado 3 de noviembre, después de que familiares de las víctimas lo insultaran durante el funeral celebrado en el primer aniversario de la tragedia, cuando se escucharon gritos de "asesino".

Antes de pedir su imputación, la jueza Ruiz Tobarra había invitado a Mazón a declarar voluntariamente en la causa, pero este había declinado.

La magistrada, que ha escuchado a más de 500 testigos y peritos en esta extensa causa muy seguida por los medios de comunicación españoles, sí imputó a dos altos cargos de Mazón, la que era la responsable de Emergencias durante la riada, Salomé Pradas, y su número dos, Emilio Argüeso.

En España, un país muy descentralizado, la gestión de las catástrofes es responsabilidad de las autoridades regionales.