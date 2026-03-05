Piden renuncia de senador oficialista condenado por narcotráfico en Paraguay

Legisladores opositores en Paraguay pidieron este jueves la renuncia del senador oficialista Erico Galeano tras ser condenado a 13 años de prisión por narcotráfico por un tribunal especializado, en el marco de una de las mayores investigaciones antidrogas del país.

Galeano, de 59 años, fue condenado el miércoles a 13 años de prisión por lavado de dinero y asociación criminal tras comprobarse que facilitó propiedades y recursos logísticos utilizados por la red vinculada al prófugo uruguayo Sebastián Marset y al paraguayo Miguel Ángel "Tío Rico" Insfrán, preso en Paraguay.

Los jueces dispusieron que el senador continúe en libertad mientras la sentencia no quede firme.

El presidente del tribunal, Pablino Barreto, explicó que la Constitución establece inmunidad parlamentaria, por lo que el legislador no puede ir a prisión hasta que la condena sea confirmada por la Corte Suprema de Justicia.

Elegido en 2023, el senador había permanecido con arresto domiciliario entre septiembre y diciembre de ese año, período durante el cual contó con permiso judicial para asistir a las sesiones del Senado.

El fallo reactivó críticas de la oposición. El senador liberal Éver Villalba afirmó a AFP que el caso refleja una penetración del crimen organizado en las instituciones.

"El narcotráfico y el crimen organizado han llegado al Estado. Tenemos un Estado de mafia en este momento, y eso lo venimos denunciado desde nuestra bancada", dijo.

También cuestionó que el legislador no haya sido enviado a prisión tras la sentencia y sostuvo que la permanencia de Galeano podría afectar la legitimidad del Congreso.

La senadora Esperanza Martínez, del Partido de Participación Ciudadana (PPC), dijo a la prensa local que Galeano debería renunciar a su banca en el Senado. "Tiene que en algún momento, tener un gesto ético", afirmó.

Los vínculos entre política y narcotráfico han surgido en otros episodios recientes. En 2024 murió durante un operativo policial el diputado cartista Eulalio 'Lalo' Gomes, investigado por presuntos nexos con redes criminales.

Paraguay aparece como un punto relevante para economías ilícitas regionales. El Global Organized Crime Index 2025 ubica al país entre los de mayor nivel de criminalidad organizada del mundo y destaca el peso de redes criminales y actores infiltrados en estructuras estatales.