Piden sanción para congresista de Perú a quien cortaban las uñas en el Parlamento

El presidente del Congreso de Perú, Fernando Rospigliosi, calificó este lunes de repudiable que una parlamentaria hiciera que un asesor le cortara las uñas de los pies en su despacho, por lo que exigió una sanción.

La legisladora izquierdista Lucinda Vásquez fue captada en una fotografía en un sofá mientras uno de sus asesores le aplica masajes y le corta las uñas en su despacho del Congreso en Lima, según reveló el programa dominical Cuarto Poder.

La imagen fue tomada el 6 de noviembre de 2024, pero solo se dio a conocer recientemente.

Rospigliosi, del partido Fuerza Popular, consideró además "una humillación" para los trabajadores del Congreso haber sido empleados en este tipo de tareas "que no son propias de su función" y demandó a la Comisión de Ética del parlamento una sanción para la congresista del partido Juntos por el Perú.

"Es repudiable lo que ha ocurrido, esto no debería pasar en el Congreso, las personas que cometen este tipo de actos deberían ser sancionadas. Espero que la Comisión de Ética tome todas las medidas del caso", dijo Rospigliosi en conferencia de prensa.

El presidente de la Comisión de Ética, Elvis Vergara, dijo a la prensa que el 3 de noviembre planteará el inicio de una investigación de oficio en contra de Vásquez.

cm/ljc/cjc