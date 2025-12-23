Pierden contacto con avión donde viajaba jefe de Estado Mayor libio tras salir de capital turca Ankara

El "contacto se perdió" el martes por la noche con el avión que transportaba al jefe de Estado Mayor libio, menos de 40 minutos después del despegue de Ankara, anunció el ministro turco del Interior, Ali Yerlikaya.

"El contacto se perdió a las 20.52 (17.52 GMT) esta noche con el Falcon 50 9H-DFJ, que despegó del aeropuerto de Ankara Esenboga a las 20.10 para Trípoli", indicó el ministro en X.

"Una petición de aterrizaje urgente fue recibida cerca de Haymana (a 50 km al suroeste de la capital, ndlr). Sin embargo, el contacto con el aparato no pudo ser restablecido luego", agregó.

Según Yerlikaya, "el avión transportaba cinco personas, entre ellas el jefe de Estado Mayor de las fuerzas armadas libias, el general Mohamed Ali Ahmed Al Hadad".

Ninguna hipótesis oficial se plantea por ahora, pero varias cadenas de televisión turcas privadas difundieron, desde el anuncio, imágenes que muestran el cielo iluminándose bajo el efecto de una explosión, no lejos del lugar supuesto donde el aparato emitió su señal.

Turquía tiene estrechas relaciones con el gobierno de Trípoli, el ejecutivo libio apoyado por la ONU, al que da apoyo económico y militar.