Pierre Gasly firma extensión de contrato con Alpine hasta 2028

MONZA, Italia (AP) — Pierre Gasly firmó una extensión de contrato con Alpine para continuar como piloto del equipo de Fórmula Uno hasta la temporada de 2028.

El acuerdo fue anunciado el sábado antes del Gran Premio de Italia, carrera que Gasly ganó sorprendentemente en 2020 mientras competía para AlphaTauri.

“Estoy encantado de comprometer mi futuro a largo plazo con Alpine. Como francés, especialmente, conducir para una empresa automovilística francesa me hace sentir muy orgulloso. Desde que me uní en 2023, siempre he sentido que este equipo es el lugar adecuado para estar en el futuro”, señaló Gasly.

“Quiero estar aquí en los próximos años y cumplir con nuestro objetivo conjunto: ganar carreras y campeonatos mundiales. Todos estamos en esto juntos y espero continuar esta historia especial”, agregó.

Gasly firmó una extensión multianual el año pasado y Alpine dijo en ese momento que lo llevaría "hasta la temporada 2025 y más allá".

Gasly, de 29 años, ha logrado cinco podios, incluidos dos desde que se unió a Alpine. Su mejor resultado esta temporada fue un sexto lugar en Silverstone en julio.

Flavio Briatore, quien se reincorporó al equipo el año pasado como asesor ejecutivo, comentó: “Estamos bien preparados para la nueva era de la Fórmula Uno, que comienza en 2026, y ahora tenemos a nuestro piloto principal confirmado para llevarnos bien hacia el futuro”.

“Pierre ha sido un activo inmenso para el equipo durante este período desafiante. Me ha impresionado mucho su actitud, dedicación y talento, y esperamos continuar este proyecto juntos por mucho tiempo”, añadió Briatore.

La segunda plaza de Alpine sigue disponible después de que Jack Doohan fuera reemplazado por el argentino Franco Colapinto tras la sexta carrera en 2025. Ni Doohan ni Colapinto han sumado un punto para el equipo.

