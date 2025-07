Pierre Perifel dirige Los tipos malos 2 y reflexiona sobre la división actual: "No estamos yendo por el camino correcto"

MADRID, 28 Jul. 2025 (Europa Press) - Este viernes 1 de agosto llega a los cines 'Los tipos malos 2', secuela de la cinta de animación de 2022 basada en la exitosa saga homónima literaria de Aaron Blabey. La cinta sigue al antaño grupo de delincuentes capitaneado por el Sr. Lobo, ahora concentrados en llevar una vida honesta, aun cuando todo parece estar en su contra. Y es que, según apunta su director, Pierre Perifel, igual que ocurre en el filme parece que hoy en día "cada vez hay menos gente dispuesta a perdonarse". "Siento que la sociedad está cada vez más dividida. Es como si, tal y como va el mundo, pareciera que, políticamente hablando, nadie hablara de verdad", ha observado el cineasta en una entrevista concedida a Europa Press. Tal y como lo ve el realizador, ese problema "es cierto en todas partes" aunque "un poco específicamente en Occidente". "Personalmente, creo que no estamos yendo por el camino correcto", lamenta. Aun consciente de que "todo son ciclos", Perifel confiesa no sentirse muy "optimista" en el presente ya que, a su parecer "estamos dando un paso atrás" y "en lugar de ayudarnos unos a otros solo estamos empujándonos". Por su parte, Gemita, que en la versión en castellano del filme pone voz a la Srta. Tarántula, admite que quizá el mundo actual esté poco dispuesto a perdonar, pero expresa su esperanza de que, como sociedad "trabajaremos más esa parte complicada de ser más empáticos" y no dejarse llevar por "lo irracional" y los "instintos básicos". Santi Millán, que presta su voz a otro de los personajes de la película, reflexiona además sobre la "gente mala", asegurando haber conocido muy poca en su vida. "Cada uno tiene sus circunstancias, sus momentos, pero gente realmente que actúe conscientemente con maldad hay muy poca", defiende, explicando en cambio que hay "gente que se equivoca" o "gente que piensa que lo que hace no va a tener consecuencias". Cabe destacar que la clave de la premisa, tanto del material original como de las películas dirigidas por Perifel, radica en que los personajes son todos animales tradicionalmente considerados como villanos en las historias, como el lobo, la serpiente, la piraña o el tiburón. Así, según Millán, el mensaje es que "las apariencias engañan" y que, igual que "no todos los lobos son malos, ni todas las tarántulas son chungas", la gente que parece mala a veces no lo es tanto y "todo el mundo tiene su pasado". HOMENAJE A TOM CRUISE E INSPIRACIÓN EN ELON MUSK Al ser preguntado por las referencias que el público infantil quizá no apreciará, como el homenaje a Tom Cruise y Misión imposible, pero sí aquel más adulto, Perifel admite pensar mucho en ese sector de la audiencia. "Pero en realidad, en primer lugar, es imposible adivinar lo que a la gente le va a gustar o no. Así que tu primer público eres tú mismo. Hacemos películas para nosotros mismos y nos hablamos a nosotros mismos como adultos, pero también como los niños que llevamos dentro", explica. Además, teniendo en cuenta que normalmente son los adultos los que "toman la decisión de comprar una entrada e ir al cine", como cineasta, Perifel quiere asegurarse de que "ellos también se divierten". "Para mí es muy importante que en esta película haya un amplio abanico de lecturas que afecten a todo el mundo", remarca. En cuanto a las referencias y hablando en particular sobre el personaje del Sr. Moon, Perifel admite cierta inspiración en Elon Musk, ya que, al fin y al cabo, la empresa del personaje se llama Moon X, aunque ahí acabarían todas las similitudes. "Realmente el diseño es completamente diferente y la personalidad es completamente diferente", asegura. "Siempre vi al Sr. Moon en nuestra película un poco como un soñador", explica el cineasta, señalando que Musk está actualmente recorriendo "su propio camino". https://youtu.be/PnUcgVUuYjs?si=VaHgyPAulgNilDiA MOMENTOS COMPLICADOS PARA LA INDUSTRIA DEL DOBLAJE Como actores de doblaje, Gemita y Millán observan que, si bien la película mantiene su esencia al ser doblada, también es cierto que tiene un toque añadido porque "las gracias, las referencias y las expresiones no son las mismas". En todo caso, el intérprete avisa de que la profesión "va a pasar por momentos complicados". "La Inteligencia Artificial va a afectar a todas las profesiones, pero la del doblaje yo creo que se va a ver profundamente afectada", vaticina Millán, aun considerando que el país cuenta con "los mejores profesionales" en la industria.