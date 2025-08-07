Píldora de Lilly reduce peso corporal 12,4% en un ensayo, detrás de la inyección Wegovy de Novo

Por Patrick Wingrove

7 ago (Reuters) - Eli Lilly dijo el jueves que su píldora experimental de GLP-1 ayudó a los pacientes a perder un 12,4% de su peso corporal tras 72 semanas en un estudio de fase avanzada, por debajo de resultados de ensayos anteriores del tratamiento inyectable contra la obesidad Wegovy, de Novo Nordisk.

Las acciones de Lilly bajaron un 9% en las operaciones previas a la comercialización, ya que los datos no alcanzaron el elevado listón fijado por los inversores. Las acciones de Novo, que cotizan en Estados Unidos subían alrededor de un 8%.

David Ricks, CEO de Lilly, dijo en una conferencia con inversores que "estos resultados nos animan" y añadió que el objetivo de la empresa siempre había sido ofrecer un potente medicamento GLP-1 en un cómodo comprimido de una toma diaria que pudiera fabricarse más fácilmente.

"Creemos que esto puede tener un impacto significativo en la salud humana y trabajaremos con urgencia para presentar orforglipron en todo el mundo para hacer frente al desafío global de la obesidad", dijo.

A diferencia de los medicamentos inyectables contra la obesidad, que son péptidos diseñados para imitar a la hormona GLP-1, que controla el apetito, el orforglipron es un comprimido de molécula pequeña más fácil de fabricar y envasar, según Kenneth Custer, presidente de la división de salud cardiometabólica de Lilly.

Lilly, cuyo GLP-1 inyectable Zepbound compite directamente con Wegovy, considera que el comprimido de una toma diaria es una alternativa prometedora a las inyecciones que podría utilizarse para la intervención precoz y el tratamiento a largo plazo de la enfermedad, afirmó Custer.

La preferencia de los pacientes también se inclina por los medicamentos orales frente a las inyecciones. Varios estudios han demostrado que una parte significativa de los pacientes prefiere las píldoras por comodidad y aversión a las agujas.

"Tenemos grandes aspiraciones en cuanto al número de pacientes a los que podría ayudar el orforglipron", dijo sobre la píldora que se toma una vez al día.

En el estudio de más de 3000 personas adultas con sobrepeso u obesidad y problemas de salud relacionados con el peso, pero no con la diabetes, los que recibieron la dosis más alta de 36 miligramos de orforglipron perdieron un promedio del 12,4% de su peso, frente al 0,9% de los que recibieron un placebo.

Los pacientes que recibieron la dosis de 6 mg del fármaco de Lilly perdieron un 7,8% de su peso.

Según Emily Field, analista de Barclays, tras los primeros resultados de los ensayos se esperaba que el fármaco fuera mejor que Wegovy, de Novo.

“Es peor que Wegovy, así que es un shock”.

La tasa de náuseas de los pacientes con dosis altas fue del 33,7%, mientras que el 24% experimentó vómitos, frente al 10,4% y el 3,5%, respectivamente, del grupo placebo.

MEJOR ESCENARIO PARA NOVO

Al menos dos analistas afirmaron que el perfil de tolerabilidad del orforglipron no era tan bueno como el observado en un ensayo que probó el fármaco en pacientes diabéticos.

Aunque seguimos considerándolo manejable, “las tasas de náuseas y vómitos pueden ser superiores a las expectativas de los inversores”, señaló Evan Seigerman, analista de BMO Capital Markets.

Algo más del 10% de los pacientes con dosis altas abandonaron el ensayo debido a efectos secundarios adversos. Según Lilly, no se observaron problemas de seguridad hepática.

Al menos tres analistas afirmaron que el mercado esperaba que el orforglipron igualara la pérdida de peso del 14,9% en 68 semanas de Wegovy, como se demostró en un ensayo de 2021, y algunos esperaban que la píldora superara al popular fármaco de Novo.

Markus Manns, accionista de Novo y Lilly, calificó los resultados como el mejor escenario posible para Novo. “La amenaza competitiva de Lilly es de repente mucho más débil de lo previsto”.

Zepbound y Wegovy dominan actualmente el mercado de la pérdida de peso, que según algunos analistas alcanzará los US$150.000 millones a principios de la década de 2030.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos está estudiando una versión oral de alta dosis de Wegovy para su posible aprobación a finales de este año. Novo afirmó que ayudó a adultos obesos o con sobrepeso a perder el 15% de su peso corporal en un ensayo de fase avanzada.

Según Lilly, el orforglipron también redujo los marcadores de riesgo de cardiopatía, como el colesterol, los triglicéridos y la tensión arterial, en todas las dosis.

Wegovy ha sido aprobado para reducir el riesgo de problemas cardíacos graves, y Lilly publicó la semana pasada datos que demuestran las cualidades cardioprotectoras del tratamiento de la diabetes Mounjaro, que tiene el mismo ingrediente principal que Zepbound.

Las aprobaciones para enfermedades cardiacas aumentarían enormemente la probabilidad de que los seguros cubrieran los medicamentos para adelgazar.

La empresa anunció a principios de este año que un estudio de fase 3 reveló que los pacientes con diabetes de tipo 2 perdían casi el 8% de su peso corporal tras 40 semanas de tratamiento con orforglipron.

Lilly ha declarado que ha empezado a fabricar el fármaco para acumular existencias antes de su lanzamiento comercial, lo que debería ayudar a evitar la escasez experimentada cuando la demanda inicial de inyectables superó con creces la oferta.

Los resultados completos del ensayo respaldado por Lilly se presentarán el mes que viene en una importante reunión europea sobre diabetes, según informó la farmacéutica con sede en Indianápolis.

(Reporte de Patrick Wingrove en Nueva York y Maggie Fick en Londres; información adicional de Deena Beasley en Los Ángeles y Bhanvi Satija y Mrinalika Roy en Bengaluru; edición de Caroline Humer y Bill Berkrot. Editado en español por Natalia Ramos)