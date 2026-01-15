Pilgrim's de EEUU anuncia millonaria inversión para ampliar su mercado en México

La firma estadounidense de alimentos Pilgrim's anunció este jueves una millonaria inversión para ampliar su mercado en México en momentos en que el presidente Donald Trump cuestiona la relación comercial entre ambos países.

Fabio Sandri, quien encabeza a la empresa a nivel global, informó en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum que invertirán US$ 1.300 millones desde este año y hasta 2030.

"Estamos aquí para reafirmar nuestro compromiso con México", declaró el empresario.

Marcelo Ebrard, secretario mexicano de Economía, resaltó que con esta inyección de capitales se reactivará la producción de pollo hasta reducir 35% las importaciones de ese alimento.

Las inversiones serán destinadas a modernizar plantas en el país a fin de apuntalar productividad, además de que se creará una nueva instalación en el sur.

Se anticipa se creen 4.000 empleos directos en regiones rurales y 16.000 indirectos, según el proyecto presentado.