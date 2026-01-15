Pilgrim's, de JBS, invertirá 1.300 millones de US$ en México hasta 2030

CIUDAD DE MÉXICO, 15 ene (Reuters) - El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, dijo el jueves que el productor avícola Pilgrim's invertirá US$ 1.300 millones en el país hasta 2030.

La inversión de la empresa, que emplea a más de 12.600 personas en México, permitirá a la nación latinoamericana reducir sus importaciones actuales de pollo en un 35%, dijo el funcionario durante la conferencia de prensa diaria de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Además, generará una producción adicional de unas 373.000 toneladas métricas y 4.000 empleos directos, añadió.

Pilgrim's es una filial del grupo JBS Z98.F, la empresa cárnica más grande del mundo.

La compañía de alimentación, que opera desde hace casi cuatro décadas en la segunda mayor economía de América Latina, reafirma con la inversión su compromiso con México, dijo su director general, Fabio Sandri.

"Pilgrim's tiene inversión en México y esta apuesta que está haciendo es porque les ha ido bien y porque saben que invertir en México es seguro", dijo Sheinbaum. (Reporte de Raúl Cortés Fernández y Natalia Ziniawski)