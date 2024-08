Piloto Colapinto considera desproporcionado que lo comparen Messi, que es "como Dios"

El piloto argentino Franco Colapinto, que debutará este fin de semana en Fórmula 1 en el Gran Premio de Italia, declaró el jueves que las comparaciones con el astro del fútbol Lionel Messi eran desproporcionadas.

Colapinto será el primer piloto argentino en más de dos décadas en competir en F1 tras hacerse con el volante del estadounidense Logan Sargeant hasta el final de la temporada.

Este nombramiento ha hecho las delicias de los aficionados argentinos, que no han dudado en comparar al piloto con el astro del fútbol Lionel Messi y su gesta en el último Mundial-2022, una comparación alocada para Colapinto.

"Es muy difícil sentirse como Lionel Messi, no sé cómo es sentirse así", dijo Colapinto a periodistas. "Pero a veces veo que me comparan y pienso '¡Muchachos, están locos!'. Messi es como Dios, no se puede, ¿cómo me comparan con él?".

Al contrario, Colapinto ha rebajado las expectativas de cara a su debut con Williams, escudería que tan solo cuenta con cuatro puntos en el campeonato mundial de constructores.

"No espero demasiado... sólo quiero ir paso a paso. Quiero concentrarme en mí mismo", declaró.

"Eso es lo principal, creo. Ser capaz de estar concentrado en mi trabajo. Ser capaz de hacer lo que el equipo espera. Y, siendo honesto, estoy más que seguro de que puedo hacerlo", añadió.

El Gran Premio de Italia arranca sobre el trazado de Monza este viernes, con las primeras dos sesiones de entrenamientos libres.

Td/dam/js

AFP