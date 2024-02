Por Alan Baldwin

8 feb (Reuters) - Esteban Ocon, piloto de Alpine, ha destacado sus lazos con Mercedes mientras se especula sobre quién podría sustituir al siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton en el equipo de Fórmula Uno en 2025.

Ocon, de 27 años, fue anteriormente piloto reserva de Mercedes y en un momento dado fue considerado para sustituir al entonces compañero de equipo de Hamilton, Valtteri Bottas, antes de pasar a Renault, ahora Alpine, en 2020.

Hamilton es ahora quien se cambiará a Ferrari y el asiento del británico será uno de los más codiciados de la parrilla.

"Siempre he tenido fuertes vínculos con Mercedes", dijo Ocon a periodistas en la presentación el miércoles del coche 2024 del equipo en su fábrica de Enstone cuando se le preguntó sobre las especulaciones y su situación.

"Ya veremos. De momento estoy totalmente dedicado a Alpine. Ese es mi foco de atención. Tengo que hacer un buen trabajo en la pista, como siempre", agregó.

"Cada año es un año crucial en la Fórmula Uno porque no importa si tienes contrato o no. Si no rindes, puedes quedarte fuera. Si haces un trabajo fuerte siempre habrá conversaciones, rumores y cosas buenas para ti".

Ocon triunfó en Hungría con Alpine en 2021. La temporada pasada terminó tercero en Mónaco, con Hamilton cuarto, y culminó la temporada en el puesto 12 de la general.

Ocon comenzó en la Fórmula Uno con Manor, con motor Mercedes, en 2016 y luego corrió para Force India/Racing Point, con motor Mercedes, en 2017 y 2018, antes de servir como reserva de Mercedes en 2019. (Reporte de Alan Baldwin en Londres, edición en español de Daniela Desantis)