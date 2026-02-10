Piloto de Mercedes Antonelli resulta ileso en accidente de tráfico cerca de su casa

10 feb (Reuters) - El piloto de Fórmula Uno de Mercedes Kimi Antonelli resultó ileso en un accidente de tráfico cerca de su casa en San Marino el fin de semana, informó el martes su equipo.

"Kimi se vio involucrado en un accidente de tráfico el sábado por la noche cerca de su casa en San Marino", informó el equipo en un comunicado sobre el piloto de 19 años.

"La policía acudió al lugar tras recibir una llamada de Kimi. Su coche fue el único implicado y, aunque sufrió daños, Kimi salió completamente ileso".

La Gazzetta dello Sport informó que el deportivo Mercedes chocó contra un muro. No está claro quién conducía.

Su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, es uno de los grandes favoritos para ganar el título, mientras que Antonelli espera conseguir la primera victoria de su carrera en un gran premio. (Reporte de Alan Baldwin, editado en español por Javier Leira)