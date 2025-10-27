Piloto de Moto3 Noah Dettwiller, en estado "estable pero todavía crítico"

El piloto suizo Noah Dettwiler, víctima de un grave accidente el domingo durante el Gran Premio de Malasia de Moto3, se encuentra en "un estado estable pero todavía crítico", anunciaron el lunes su escudería y su familia en la red social X.

"Noah se ha sometido en estas últimas horas a varias intervenciones quirúrgicas que se han desarrollado bien", indica el mensaje. "Según los médicos, su condición es estable pero todavía crítica".

Durante la vuelta de formación, el nuevo campeón del mundo español José Antonio Rueda, de 19 años, chocó violentamente con Dettwiler, de 20 años, que iba más despacio sobre la pista.

Conscientes, los dos pilotos fueron trasladados en helicóptero hacia el hospital, según las primeras informaciones dadas por el organizador del Mundial, que indicó que Rueda estaba "consciente, con una posible fractura en una mano y varias contusiones".

Dettwiler disputa este año su segunda temporada completa en Moto3.

