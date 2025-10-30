Piloto de Moto3 suizo Dettwiler ya no está en situación "crítica" (familia)
El piloto suizo Noah Dettwiler, víctima de un grave accidente el domingo durante el Gran Premio de Malasia de Moto3, se encuentra fuera...
El piloto suizo Noah Dettwiler, víctima de un grave accidente el domingo durante el Gran Premio de Malasia de Moto3, se encuentra fuera de peligro, anunció su familia.
"Según los médicos, el estado de salud de Noah es ahora estable y ya no reviste gravedad", dijo la familia en un comunicado en X. "Continuará bajo estrecha observación en la unidad de cuidados intensivos".
La carrera de Moto3 en Sepang del domingo se retrasó y se acortó tras la colisión entre el recién coronado campeón del mundo, José Antonio Rueda, y Dettwiler, de 20 años, durante la vuelta de formación.
Ambos pilotos, que estaban conscientes tras el incidente, fueron trasladados en helicóptero al hospital.
Rueda, piloto español de 19 años, sufrió una supuesta fractura de mano y otras lesiones. Su estado de salud "sigue mejorando", informó su equipo, Red Bull KTM Ajo, en X.
Dettwiler disputaba este año su segunda temporada completa en Moto3.
