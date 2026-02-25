Piloto muere en accidente de avión de combate F-16 de Turquía, según la prensa estatal

Un avión de combate F-16 turco se estrelló poco después de despegar el miércoles temprano, lo que causó la muerte del piloto, informaron medios estatales, citando al Ministerio de Defensa.

La señal de radio y seguimiento de la aeronave, que despegó de la ciudad de Balikesir a las 00H56 locales (21H56 GMT del martes), se perdió poco después de su salida, reportó la dependencia gubernamental a la agencia oficial Anadolu.

Los restos del avión fueron localizados tras una operación de búsqueda y rescate.

"Nuestro piloto falleció. La causa del accidente se determinará tras una investigación", dijo el Ministerio, que expresó sus condolencias a la familia del militar.

En noviembre, Turquía suspendió los vuelos de sus aviones de carga C-130 después de que uno de ellos se estrellara en la vecina Georgia cuando regresaba de Azerbaiyán, en un incidente que provocó la muerte de las 20 personas que viajaban a bordo.

Otros F-16, fabricados por la empresa estadounidense Lockheed Martin, se han accidentado en los últimos meses.

En enero, un F-16 taiwanés se estrelló en el mar durante una misión rutinaria. Su piloto, que se eyectó en alta mar, fue dado por desaparecido.

En Polonia, un F-16 se precipitó en agosto mientras ensayaba para un espectáculo aéreo. Su conductor también falleció.