Piñera pide a las fuerzas chilenas ser "consecuentes" tras apoyar el PC a Ortega en Nicaragua

Algunas voces del Partido Comunista se alejan de la declaración de apoyo a Ortega

MADRID, 12 Nov. 2021 (Europa Press) -

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha pedido este viernes a "todas las fuerzas democráticas chilenas" ser "consecuentes" y condenar las "violaciones a la libertad, a la democracia o a los Derechos Humanos", en respuesta a la declaración emitida por el Partido Comunista (PC) y movimientos de izquierda respaldando la reelección del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

"Nicaragua ya no es una democracia y en Nicaragua no se respetan los Derechos Humanos", ha declarado Piñera, que ha hecho hincapié en que las elecciones del domingo, rechazadas por la práctica totalidad de la comunidad internacional, "no cumplieron con ninguno de los principios esenciales de una democracia".

"No fueron libres, no fueron limpias, no fueron transparentes, no fueron justas, se hicieron con muchos candidatos, o posibles candidatos, encarcelados, expulsados, perseguidos o imposibilitados", ha agregado, siguiendo la línea de la declaración del Ministerio de Exteriores chileno del lunes, que rechazó los resultados de los comicios.

"Cuando hablamos de principios básicos como la libertad, la democracia y los Derechos Humanos, no puede haber doble estándar y por eso yo pido a todas las fuerzas democráticas chilenas que sean consecuentes y que condenen cuando hay violaciones", ha añadido el mandatario.

En la declaración, firmada también por el Partido Igualdad, el Movimiento del Socialismo Allendista, Izquierda Libertaria, Ukamau Chile y el Movimiento de Pobladores en Lucha, el Partido Comunista señaló que "el pueblo nicaragüense concurrió masivamente a las urnas para elegir democráticamente a sus autoridades" y que "la mayoría del pueblo de Nicaragua se ha expresado en las urnas y ha otorgado legitimidad al Gobierno del presidente Ortega".

Una declaración sin consenso

Sin embargo, la carta no ha contado con el consenso de todos los comunistas, especialmente entre los líderes más jóvenes del partido, quienes han asegurado que no ha sido "discutida ni resuelta" de manera colectiva.

"Esta declaración no fue discutida ni resuelta por la dirección colectiva del partido, condenamos las violaciones a los Derechos Humanos en Nicaragua, Chile y cualquier parte del mundo", ha señalado la diputada Camila Vallejo a través de su cuenta de Twitter.

La misma red social ha sido el escenario elegido por su compañera de filas, Karol Cariola, que ha asegurado desconocer "la polémica sobre la declaración de Nicaragua", a la cual, ha recalcado, no se adhiere.

Quien también ha cuestionado la legitimidad de aquellas elecciones ha sido el candidato de las presidenciales por la coalición de izquierda Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, actual favorito en las encuestas, que ya ha dejado claro que "Nicaragua necesita democracia" y "no elecciones fraudulentas".

"En nuestro gobierno el compromiso con la democracia y los Derechos Humanos será total, sin respaldos de ningún tipo a dictaduras y autocracias, moleste a quien moleste. Nicaragua necesita democracia, no elecciones fraudulentas ni persecución a opositores", ha escrito en su cuenta de Twitter.