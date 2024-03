El director y guionista argentino Marcelo Piñeyro recibe este viernes el Premio Retrospectiva-Málaga Hoy en el 27 Festival de Cine Málaga. Pineyro ha mantenido un encuentro ante los medios en el Teatro Cervantes junto con el director del certamen, Juan Antonio Vigar, en el que el cineasta ha repasado su trayectoria y ha expresado su oposición a la actual situación política de su país.

"No hay que buscar universalizar una historia. Tenemos que contarla lo más cerrado a nuestra identidad, porque es el modo de llegar a lo más verdadero", ha planteado el realizador de 'Kamchatka' o 'El método', que ha repasado sus distintas películas y qué pretendía con cada una de ellas.

Al inicio de su carrera, uno de sus principales intereses era el de la lucha de personajes jóvenes contra un sistema que les coartaba. Ahora, cree que el asunto es "un poco más complicado": "En los 90, los jóvenes claramente sentían que se quedaban fuera de ese neoliberalismo. La resistencia de algún modo cristalizaba en las películas", ha afirmado.

Piñeyro ha compartido impresiones sobre el carácter casi profético de su serie política 'El reino vacío' tras la toma de posesión de Javier Milei como presidente de su país: "La peor pesadilla que yo podía tener hace cuatro meses es el 1% de la realidad que estamos viviendo", ha relatado.

"Yo sentía que, aunque cada uno pensaba distinto, todo el mundo estábamos en un tablero común en el que estaban mis películas y ahí se comunicaban con la audiencia", ha reflexionado: "Ahora siento que nos han quitado el tablero y ya no sé ni de qué hablo ni con quién hablo. Estoy un poco confundido respecto al futuro".

El cineasta también ha destacado el "potencial del idioma común", esto es, el español; al que define como "un capital enorme que no se aprovecha del todo": "Aunque de treinta años para acá hemos avanzado", ha matizado. Para él, la lengua compartida crea el que "posiblemente" sea "uno de los mercados más importantes del planeta".

"Es muy importante la construcción de un mercado en común del audiovisual en español", ha resaltado: "Los circuitos de exhibición, que están en general en manos de 'majors' americanas, no lo facilitan; es más, lo dificultan". Las plataformas de 'streaming' son repentinamente "alternativas" e "instrumentos" para esa unión hispana: "Tenemos que tener la creatividad, la energía y el talento para poder hacer que lo nuestro circule más y mejor".

"No creo que las plataformas terminen matando al cine en salas. Creo que van a convivir", ha opinado el realizador argentino. Desde su perspectiva, sí que existe una tendencia a fomentar "un relato homogeneizado, un solo modo de contar y habituar al espectador". "Tenemos que seguir buscando nuevas formas de relato intentando no desconectar de la audiencia. Sin audiencia terminamos no teniendo mucho sentido y siendo irrelevantes", ha propuesto.

Marcelo Piñeyro ha adelantado que está trabajando en el guión de una nueva película, de la cual aún no sabe su distribución: "Como creador, apuesto a encontrar una verdad humana y una emoción verdadera. El cómo se verá yo creo que a mí como creador me excede un poco, son mecanismos industriales", ha concluido.