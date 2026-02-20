Pinheiro Braathen confía en inspirar a una "nueva generación" en Brasil

El esquiador Lucas Pinheiro Braathen, que el pasado sábado con un oro en el gigante dio a Brasil y Latinoamérica su primera medalla en unos Juegos Olímpicos de Invierno, dijo este viernes que quiere ser la inspiración de una "nueva generación".

"Tengo la atención del pueblo brasileño, la oportunidad de hacer el bien, de traer un cambio. Estoy muy entusiasmado por trabajar con el Comité Olímpico Brasileño para ayudar a la nueva generación que quiere entrar en el deporte, que quiere ser parte de esta comunidad y celebrar la diversidad de nuestro país", afirmó en un acto en la Casa Brasil que está instalada en Milán durante estos Juegos.

"Sé que este deporte es individual, pero yo nunca habría logrado esto solo. Así que, gracias a ustedes, a todo el mundo, estamos juntos", apuntó el héroe olímpico brasileño de Milán-Cortina, citado en un comunicado del Comité Olímpico Brasileño (COB).

El carismático esquiador nacido hace 25 años en Oslo y que representa a Brasil, el país de su madre, desde 2024, recibió en el acto un cheque de 350.000 reales brasileños (US$67.400), el premio que el COB destina a sus representantes ganadores de un oro olímpico.

Pinheiro Braathen se impuso en el eslalon gigante por delante incluso del número 1 mundial del esquí alpino, el suizo Marco Odermatt, que fue plata en su prueba.

La estrella noruego-brasileña compitió luego dos días después en el eslalon, pero allí tuvo menos fortuna: se cayó en la primera manga, bajo una intensa nevada, y tuvo que abandonar.