Pinheiro Braathen gana el gigante de Kranjska Gora

El campeón olímpico brasileño Lucas Pinheiro Braathen ganó este sábado el eslalon gigante de Kranjska Gora, en Eslovenia, logrando su segunda victoria en la Copa del Mundo del invierno y metiendo presión a Marco Odermatt en la lucha por el globo de la especialidad.

Ya líder al término de la primera manga, el brasileño de 25 años supo resistir en la segunda, disputada bajo un sol radiante y en condiciones primaverales.

Sólido y preciso, acabó por delante del suizo Loïc Meillard (a 54 centésimas) y del austríaco Stefan Brennsteiner (a 80 centésimas).

Lleno de confianza tras su histórico oro olímpico en Milán-Cortina, la primera medalla del deporte latinoamericano en unos Juegos de Invierno, Pinheiro Braathen firmó su séptima victoria en la Copa del Mundo, la tercera en gigante y la segunda de este invierno, después del eslalon de Levi en noviembre.

Con esta victoria, el brasileño se mete también en la pelea por el globo de la especialidad al quedar a solo 48 puntos del líder suizo Marco Odermatt, que firmó este sábado un decepcionante quinto puesto.

El título de la especialidad se decidirá en el último gigante del invierno, en Lillehammer (Noruega), a finales de marzo, con tres aspirantes: Odermatt, Pinheiro Braathen y Meillard, a 89 puntos de su compatriota suizo (la victoria en cada prueba da 100 puntos).