Pinheiro Braathen hace historia con el oro en eslalon gigante en Juegos de Invierno

Por Martyn Herman

BORMIO, ITALIA, 14 feb (Reuters) -

El brasileño Lucas Pinheiro Braathen hizo historia en el deporte sudamericano al superar a sus competidores y ganar el sábado la prueba olímpica de eslalon gigante, por delante del astro suizo Marco Odermatt.

Ningún atleta del continente había ganado nunca una medalla de ningún color en los Juegos de Invierno boreal, pero el joven de 25 años lo consiguió con dos increíbles descensos por la pista de Stelvio.

El especialista en eslalon nacido en Noruega había abierto una ventaja de 0,95 segundos sobre Odermatt en la primera manga, en la que solo siete esquiadores se situaron a menos de dos segundos de su ritmo.

Solo una caída o un extraordinario "sprint" de Odermatt podrían haberle privado del oro en el eslalon.

Odermatt aumentó la presión con una segunda bajada fulminante para tomar la delantera, dejando a Pinheiro Braathen a 54 puertas de la gloria.

Al salir de la puerta de salida bajo una intensa nevada, el brasileño perdió parte de su ventaja con algunas curvas irregulares, pero mantuvo la calma y ganó por 0,58 segundos.

Tras cruzar la línea de meta, Pinheiro Braathen se derrumbó en la nieve antes de pararse y levantar sus esquís. Luego buscó a su padre noruego, Bjorn, para darle un largo abrazo.

Para Odermatt, el vigente campeón de Pekín, esto significa volver a casa sin la medalla de oro, tras haber llegado a Bormio como favorito para ganar varios títulos. (Reporte de Martyn Herman; edición de Ken Ferris; edición en Español de Manuel Farías)