Pinheiro Braathen oro en gigante, histórica primera medalla olímpica de invierno de Brasil y Latinoamérica

Día histórico para el deporte de Brasil y de Latinoamérica: Lucas Pinheiro Braathen no solo dio este sábado a su país y a la región su primera medalla histórica en unos Juegos Olímpicos de Invierno sino que fue de oro, al ganar el eslalon gigante del esquí alpino.

En la mítica pista del Stelvio de Bormio, este showman de las nieves, nacido hace 25 años en Oslo y que desde 2024 representa deportivamente al país de su madre brasileña, dominó de principio a fin la prueba, liderando un podio que completaron los suizos Marco Odermatt (a 58 centésimas), plata, y Loïc Meillard (a 1 segundo y 17 centésimas), bronce.