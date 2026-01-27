Pinterest despide hasta el 15% de su plantilla para redirigir recursos a la IA

Por Jaspreet Singh

27 ene (Reuters) - Pinterest anunció el martes que recortará su plantilla en hasta un 15% y reducirá el espacio de oficinas, ya que la empresa de redes sociales busca reasignar recursos a funciones e iniciativas centradas en la inteligencia artificial

El anuncio se produce en un momento en que la empresa compite con TikTok y con las plataformas de Meta, Facebook e Instagram, por los presupuestos de publicidad digital, ya que estas aplicaciones siguen atrayendo a los profesionales del marketing con su amplia base de usuarios

Pinterest tenía 5.205 empleados a tiempo completo en septiembre de 2025. El último recorte de empleo se traduciría en menos de 780 puestos

Ejecutivos de alto rango presentes en la reunión anual del Foro Económico Mundial afirmaron que, aunque desaparecerían puestos de trabajo, surgirían otros nuevos, y dos de ellos dijeron a Reuters que la IA sería utilizada como excusa por empresas que estaban planeando despidos de todos modos

La semana pasada, el desarrollador de software de diseño Autodesk también anunció un recorte de empleos del 7% para redirigir las inversiones a su plataforma en la nube y sus esfuerzos en IA

"Muchas empresas están teniendo que demostrar a los inversores que su importante gasto en IA no solo vale la pena, sino que también están haciendo recortes en otros lugares para financiarlo", dijo Danni Hewson, jefe de análisis financiero de AJ Bell

Pinterest también dijo que planea cerrar espacios de oficinas más pequeños relacionados con sus adquisiciones. Sus acciones bajaban un 3,5% en las volátiles operaciones previas a la apertura de la sesión

La compañía dijo que espera cargos de reestructuración antes de impuestos de alrededor de US$35 millones a US$45 millones y que completaría el plan de reestructuración a finales de su tercer trimestre hasta el 30 de septiembre

La plataforma permite a los usuarios crear tablones de anuncios personalizados, a menudo etiquetados con categorías temáticas como "conjuntos de primavera" o "conversaciones sobre lienzos", recopilando y organizando contenidos de minoristas, marcas, creadores, editores y usuarios

Layoffs.fyi, un sitio web que realiza un seguimiento de los recortes de empleo en el sector tecnológico, calcula que en 2025 se despidió a más de 123.000 empleados de 269 empresas. (Reporte de Jaspreet Singh en Bengaluru y reporte adicional de Anhata Rooprai en Bengaluru. Edición de Shilpi Majumdar; Editado en Español por Ricardo Figueroa)