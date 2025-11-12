"Piojo" Herrera advierte que Costa Rica no puede parpadear si quiere ir al Mundial

El seleccionador de Costa Rica, el mexicano Miguel "El Piojo" Herrera, advirtió este miércoles que su equipo no puede "parpadear" en los dos partidos que le quedan en la eliminatoria de Concacaf, si quiere ir al mundial de Norteamérica 2026.

Costa Rica, que aspira a jugar su séptima Copa del Mundo, jugará el jueves de visita con Haití, en un duelo que se disputará en Curazao por la crisis que atraviesa el país caribeño. Luego cerrará el clasificatorio de local ante Honduras el próximo martes en San José.

"Entendimos todos como equipo que no podemos parpadear en estos partidos, parpadear ya nos costó un par de empates que no estaban en el presupuesto por no hacer las cosas como teníamos que haberlas hecho", dijo Herrera en conferencia de prensa.

"El margen de error se acabó", aunque "afortunadamente" clasificar al Mundial "está en nuestras manos", agregó Herrera.

A falta de dos jornadas, Honduras lidera el Grupo C con 8 puntos, seguido de Costa Rica con 6, Haití con 5 y Nicaragua con 1.

La eliminatoria otorga tres billetes directos al Mundial para cada uno de los líderes de grupo y dos para repescas.

Un pinchazo de Costa Rica, sumado a una victoria hondureña en la próxima fecha, dejaría a los ticos fuera de cualquier opción de clasificar directamente al Mundial.

"Con 1-0" en cada partido "estamos en el Mundial, no hay otra ecuación", indicó Herrera.

Costa Rica no pasó del empate en sus dos primeras jornadas ante Nicaragua y Haití, lo que provocó silbidos de la afición costarricense contra el seleccionador.

El Piojo ha tenido que encomendarse al arquero Keylor Navas y a otros veteranos como Kendall Waston, Celso Borges y Joel Campbell para compensar un equipo al que le ha faltado personalidad y experiencia para amarrar los resultados.

Sin embargo, Herrera manifestó que está "ilusionado" porque ve a los jugadores "trabajar" y "muy conscientes" de lo que se están jugando.

Borges, integrante de la selección costarricense que sorprendió al Mundo al alcanzar los cuartos en Brasil 2014, también destacó la importancia del compromiso ante Haití.

"El partido es importantísimo para todas nuestras aspiraciones (...) hay muchas ansias y mucha emoción por ir a un Mundial, pero primero hay que ganar este primer juego", dijo Borges.

El volante costarricense también destacó que el papel de los veteranos que han regresado a la selección es "enseñarles" a los demás "por dónde es el camino" para clasificar.

