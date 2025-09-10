"Piojo" Herrera descarta dimitir como técnico de Costa Rica por pobre inicio de premundial

El seleccionador de Costa Rica, el mexicano Miguel Herrera, descartó este martes dimitir de su cargo tras el mal inicio de su equipo en la fase final de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de 2026.

Costa Rica suma dos empates, ante Nicaragua y Haití, en el inicio del premundial, lo que ha generado fuertes críticas hacia la labor del técnico mexicano por parte de la prensa costarricense.

Incluso, el "piojo" Herrera fue silbado este martes por una parte de la afición que acudió al Estadio Nacional, en San José, donde Costa Rica no pasó del empate (3-3) ante Haití.

"Creo que sería lo más cobarde de mi parte" dejar el cargo, señaló Herrera en conferencia de prensa tras el partido.

"Es obvio que la afición no está contenta, no sacamos el resultado que ellos quisieran y que nosotros queríamos, pero bueno, hay que seguir peleando", agregó.

Con dos fechas disputadas, Honduras lidera el Grupo C con 4 puntos, seguido de Costa Rica y Haití con dos puntos y Nicaragua con 1.

El líder de cada uno de los tres grupos de esta fase clasificará al Mundial de Norteamérica 2026, mientras que los dos mejores segundos irán a una repesca intercontinental.

En la primera fecha, Costa Rica empató 1-1 en Nicaragua, en un duelo donde el conjunto tico desperdició la ventaja en el marcador pese a tener un jugador más sobre la cancha.

Ese resultado provocó que Herrera criticara la actitud de sus jugadores en el último tramo de ese encuentro.

Sin embargo, ante Haití, Costa Rica volvió a desinflarse en la segunda mitad y a desperdiciar una ventaja de dos goles, para terminar empatando 3-3 en el tiempo añadido.

"La autocrítica es que el equipo va ganando 2-0 y en 20 minutos pierdes una ventaja, pierdes la forma de juego, no entiendo qué pasa dentro de la cancha", afirmó Herrera.

"El equipo deja de hacer lo que estaba haciendo muy bien en el primer tiempo, no entiendo por qué regalamos jugadas tontas (...) dejamos de tener la pelota y le damos la iniciativa al rival", añadió.

jjr/pb