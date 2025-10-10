"Piojo" Herrera dice que empate ante Honduras "no es malo" para Costa Rica

El DT de Costa Rica, el mexicano Miguel Herrera, dijo este jueves que el empate ante Honduras en el clasificatorio de Concacaf "no es malo" porque el equipo sigue dependiendo de sí mismo para ir al Mundial de Norteamérica.

Costa Rica empató 0-0 en la tercera fecha de la eliminatoria, en partido disputado en el Estadio General Francisco Morazán, de San Pedro Sula, en un duelo sin muchas ocasiones de gol.

"El empate tampoco era lo que buscamos, pero tampoco es malo, nos ayuda a establecer bien al equipo, a fortalecernos la parte anímica, que el equipo tome ese estado de ánimo que nos estaba faltando", dijo el "Piojo" Herrera en conferencia de prensa tras el partido.

"Seguimos dependiendo de lo que nosotros hagamos, ahora estamos obligados a sacar resultados" y a "ganar si queremos seguir metidos en la pelea con Honduras y con Haití", agregó.

A falta de 3 fechas, Haití lidera el Grupo C con 5 puntos, los mismos que Honduras, que perdió la cabeza de la llave por diferencia de un gol. Les siguen Costa Rica con 3 puntos y Nicaragua con uno.

Costa Rica jugará ahora el lunes como local ante Nicaragua, en la cuarta jornada de la eliminatoria.

"Veníamos a ganar con un planteamiento de orden, de estar atentos y la tuvimos, desafortunadamente no entró", pero "no sufrimos", afirmó Herrera.

"Me gustó el equipo hoy en el desarrollo, me hubiera encantado haber sacado los tres puntos pero bueno, así es el fútbol", añadió.

bur-jjr/avl