"Piojo" Herrera refuerza a Costa Rica con el llamado de Waston para eliminatoria de Concacaf rumbo a Copa del Mundo

SAN JOSÉ, 4 oct - El robusto y veterano defensor Kendall Waston se sumó el sábado a los ajustes del director técnico Miguel "Piojo" Herrera para reforzar con experiencia a la selección de Costa Rica en su visita a Honduras, en un partido clave para búsqueda del boleto a la Copa del Mundo 2026 en la eliminatoria de la Concacaf.

Waston, de 37 años, llega con su estatura de 1,96 metros y reconocida fortaleza para el juego aéreo dentro de la convocatoria de Herrera para enfrentar el jueves a la potente línea ofensiva hondureña, y para el partido del lunes 13 contra Nicaragua en San José, ante la necesidad de sumar victorias después de dejar escapar puntos en septiembre cuando jugó ante Nicaragua y Haití.

El defensor del Deportivo Saprissa, mundialista en Rusia 2018 y Qatar 2022, complementa la apuesta de experiencia que intenta inyectar Herrera, quien el lunes anunció el regreso del mediocampista de 37 años Celso Borges, y meses atrás incorporó al portero Keylor Navas en un intento de darle solidez a la selección dominada por jóvenes.

El mediocampista Allan Cruz y el delantero del Saprissa, Warren Madrigal, recién recuperado de una lesión, también se suman al equipo base que ha traído Costa Rica en la eliminatoria mundialista.

En el grupo C de la eliminatoria de la Concacaf, la selección "tica" solamente tiene dos puntos, y necesitan al menos cuatro unidades para pelear el primer puesto, que otorgaría el boleto directo al Mundial.

El Grupo C lo lidera Honduras con cuatro puntos, seguido por Costa Rica y Haití con dos, y Nicaragua con uno.

Los primeros lugares de cada uno de los tres grupos se clasificarán directamente a la Copa del Mundo, uniéndose a los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá.

Los dos mejores segundos lugares jugarán un repechaje en marzo de 2026, por lo que la Concacaf podría tener por primera vez hasta ocho selecciones en un Mundial.

A continuación, la lista de 26 jugadores convocados por Herrera:

Porteros: Keylor Navas (Pumas UNAM, México), Estebán Alvarado (Saprissa), Alexandre Lezcano (San Carlos).

Defensas: Juan Pablo Vargas (Millonarios, Colombia), Jeyland Mitchell (Sturm Graz, Austria), Julio Cascante (Austin, EEUU), Alexis Gamboa (Alajuelense), Francisco Calvo (Al-Ettifaq, Arabia Saudita), Kendall Waston y Joseph Mora (Saprissa), Carlos Mora (Craiova, Rumania).

Medios: Orlando Galo (Riga, Letonia), Celso Borges, Creichel Pérez, Alejandro Bran y Guillermo Villalobos (Alajuelense), Kenneth Vargas, Haxzel Quirós, Allan Cruz y Aarón Murillo (Herediano), Josimar Alcocer (Westerlo, Bélgica).

Delanteros: Andy Rojas (New York Red Bulls, EEUU), Manfred Ugalde (Spartak Moscú, Rusia), Alonso Martínez (New York City, EEUU), Warren Madrigal (Saprissa), Álvaro Zamora (Académico Viseu, Portugal). (Reporte de Álvaro Murillo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)