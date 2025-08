Piotr Beczała canta dos producciones diferentes de “Lohengrin” de Wagner con 41 horas de diferencia

BAYREUTH, Germany (AP) — Menos de 41 horas después de su última reverencia al interpretar el papel principal de "Lohengrin" en la Ópera Estatal de Baviera en Múnich, Piotr Beczała se encontraba a 241 kilómetros de distancia en el Festspielhaus de Bayreuth para una producción diferente de la misma ópera de Wagner.

Los papeles de Wagner están entre los más exigentes de la música clásica, y los descansos de dos o tres días entre actuaciones son habituales para permitir la recuperación vocal. Beczała recibió ovaciones atronadoras el miércoles en Múnich y el viernes en Bayreuth.

El tenor polaco de 58 años comentó: "Estaba un poco bajo presión porque Christian Thielemann regresa a Bayreuth para esta producción", citando su deseo de complacer al director. "Lo hicimos en 2018 y 2019, así que sí, estuve de acuerdo con este horario loco".

Tiempo de ensayo limitado

Beczała y el elenco para la reposición de la producción de Yuval Sharon de 2018 en Bayreuth llegaron el 12 de julio para cuatro horas de ensayo en un estudio, y luego tuvieron un ensayo general de siete horas y media al día siguiente en el auditorio construido según las especificaciones de Wagner.

Viajó a Múnich el 14 de julio para un recital cuatro días después en el 150º Festival de Ópera de Múnich, seguido de "Lohengrin" en la puesta en escena de Kornél Mundruczó de 2022 el 27 y 30 de julio. Beczała regresó a Bayreuth la mañana siguiente para un ensayo musical a las tres de la tarde con Thielemann, quien dirigió el primer Lohengrin de Beczała en 2016.

Hubo tres actuaciones más en Bayreuth hasta el nueve de agosto.

El director general de la Ópera Estatal de Baviera, Serge Dorny, expresó: "Habiendo interpretado Lohengrin en una producción diferente anteriormente, lleva una interpretación madura que puede adaptarse fluidamente a diferentes visiones directoriales. Su preparación para ambas puestas en escena fue meticulosa, y sabíamos que abordaría cada actuación con total profesionalismo y enfoque".

Lohengrin, un caballero misterioso, llega para unir al pueblo dividido de Brabante y defender a la noble Elsa de la falsa acusación de haber asesinado a su hermano. Acepta casarse con ella con la condición de que nunca le pregunte su nombre u origen.

Un veterano de siete producciones

Beczała también ha interpretado a Lohengrin en Dresde, Viena, Nueva York, París y Zúrich.

Mundruczó y Sharon, como muchos directores contemporáneos, abandonaron las instrucciones escénicas de Wagner de 1850 que hacen que Lohengrin llegue y parta en un bote tirado por un cisne.

Mundruczó comentó: "No necesariamente viene como una persona enviada por Dios. Es más como alguien que elegimos, así que de alguna manera es uno de nosotros".

Monika Pormale diseñó escenarios blancos austeros para Múnich que incluían áreas colinas y cubiertas de hierba en el primer acto. Beczała casi resbaló, pero recuperó el equilibrio a tiempo. Anna Axer Fijalkowska vistió a Lohengrin como un hombre común en lugar de con atuendos medievales: jeans, sudadera y mocasines. Beczała dijo riendo: "Voy, para ser honesto, en aviones más elegantes que eso". Anna Brunnlechner, la directora de escena de la reposición, no se molestó por el período de práctica comprimido. Ella dijo: "Prefiero un tiempo muy intenso, también con un poco de adrenalina, que un tiempo de ensayo muy largo donde puedes hablar cada detalle". Los escenarios y vestuarios de Bayreuth fueron obra de los artistas casados Neo Rauch y Rosa Loy, dominados por el color Azul Delft, incluso la peluca de Beczała. Su Lohengrin está vestido como un electricista de los años 30, con camisa y corbata con overoles, llegando en un transformador y sosteniendo un rayo como espada. Sharon, en un correo electrónico a la asistente de dirección Eva-Maria Abelein que compartió con la AP, calificó a la ópera "la historia de la decadencia del ángel". Escribió: "Lohengrin es un portador de luz, y al principio es humilde, es un servidor de una fuerza superior. Pero la idea de un año de placer corporal, alegría, amor, cuatro estaciones... No puede resistirlo. Y el personaje que vemos en el Acto II es arrogante y mucho más cercano a la violencia. En el Acto III, es brutal con su nueva esposa, porque eso es lo que cree que hacen los humanos". Beczała asumió el papel para el estreno de la producción de 2018 cuando Roberto Alagna se retiró 27 días antes de la primera actuación. Abelein dijo el sábado: "Piotr es realmente excepcional. Tomó una posición incorrecta anoche y luego vino diciendo: 'Lo siento mucho por esto'. Le dije: 'Piotr, no es importante en absoluto porque la forma en que actuó es lo importante'". Refresco sorpresa Wolfgang Schilly, otro asistente de dirección de Bayreuth, proporcionó a Beczała una ayuda especial para la apertura de este año. Beczała estaba pensando en "In fernem land (En una tierra lejana)", el aria del tercer acto cuando Lohengrin revela su nombre a Elsa. Beczała recordó haberle dicho el jueves: "Podría dar 1000 dólares por un poco de agua antes del aria, pero no hay espacio". Schilly hizo un pequeño agujero en la pared del set entre donde estaban clavadas alas de insecto sobredimensionadas, luego insertó una pajilla conectada a una botella. Un agradecido Beczała pudo sorber. Beczała dijo sonriendo: "No estoy tan seguro de que Neo Rauch esté feliz de que hagamos un agujero en su arte".