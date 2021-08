Piqué: Veteranos del Barcelona aceptan recortes de sueldo

MADRID (AP) — Los jugadores veteranos del Barcelona están aceptando reducción de sus salarios para ayudar financieramente al equipo catalán, dijo Gerard Piqué el domingo.

Piqué comentó que él ya aceptó una reducción, y que se anticipa que sus compañeros Sergio Busquets, Jordi Alba y Sergi Roberto — todos capitanes del equipo — hagan lo propio pronto.

Piqué fue el primero en aceptar la reducción para que el equipo pudiera registrar a algunos de los nuevos jugadores a tiempo para su presentación en la Liga de España, en la que el Barcelona ganó 4-2 a Real Sociedad en el estadio Camp Nou.

El equipo catalán perdió a Lionel Messi porque no le pudo dar un nuevo contrato que se ajustara a las estrictas reglas de fair play financiero de la Liga de España.

“Nací aquí y he vivido casi todo en Barcelona. El gesto es lo que tocaba, hemos estado en contacto con los otros capitanes para el tema de la rebaja y sé que ellos van a dar el paso en breve. Esto es una familia, todos vamos a una”, afirmó Piqué en declaraciones tras el partido.

De acuerdo a reportes, Memphis Depay y Eric García — que arrancaron como titulares el domingo — no habrían podido ser registrados de no ser por la reducción salarial de Piqué.

Hubo reportes de que Alba no tenía la intención de reducir su salario y el jugador fue abucheado por algunos aficionados en el Camp Nou.

“A veces porque no salimos mucho a hablar hay malos entendidos. He estado en contacto con Sergi, Busi y Jordi y nos hemos alineado para llegar a un acuerdo con el club. No es una cosa solo mía, es de todos los jugadores a los que el club les ha pedido un esfuerzo. Todos han querido contribuir y ayudar”, añadió.

AP